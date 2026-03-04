Психотерапевт Кудряшов: спад "весеннего обострения" ожидается в середине апреля

Фото: depositphotos/Vadymvdrobot

"Весеннее обострение" у чувствительных людей обычно идет на спад в середине апреля, когда организм адаптируется к увеличенному световому дню и закрывает потребность в недостающих микроэлементах. Об этом ТАСС рассказал врач-психотерапевт Центра ментального здоровья столичного Депздрава Александр Кудряшов.

"Пик обострений обычно приходится на конец марта – середину апреля. Это время, когда световой день уже сильно увеличился, организм перестроился на "летний режим", но ресурсы уже на исходе", – пояснил специалист.

"Переходный период", в котором организм находится весной, а также изменение светового дня и "слом" циркадных ритмов вызывают стресс, и психика как наиболее тонкая сфера реагирует первой, подчеркнул Кудряшов.

Чтобы пережить это время с наименьшими потерями для здоровья рекомендуется наладить режим сна и бодрствования, добавить физическую активность и пересмотреть рацион питания.

Обострения также случаются осенью и длятся с начала октября до конца ноября. Это связано, наоборот, с сокращением светового дня и "уходом в себя", добавил психотерапевт. По его словам, в осенний период чаще всего обостряются тревожно-депрессивные состояния, а в весенний – маниакальные и гиперактивные состояния.

Клиническим проявлениям депрессии весной подвержены в основном пожилые люди, подростки, трудоголики и перфекционисты, уточнил врач. Кроме того, переход к более теплому времени года запускает обострения у людей с биполярным расстройством и расстройствами шизофренического спектра.

Ранее психолог Эдуард Шамсутдинов рассказал, что потеря интереса к жизни и шутки о смерти могут помочь определить депрессивное расстройство у близкого человека. При выявлении симптомов заболевания специалист призвал не осуждать и не давать непрошеных советов. Он посоветовал мягко подвести человека к мысли обратиться за помощью к психотерапевту или психиатру.