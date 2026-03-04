Форма поиска по сайту

04 марта, 10:41

Соревнования для людей с особенностями здоровья пройдут в Москве

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Бесплатные спортивные соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью проходят в столице с 2 по 8 марта, передает портал мэра и правительства Москвы.

Участников ждут турниры по дартсу, бочче, жульбаку и настольному теннису. Для участия необходима предварительная регистрация в день мероприятия.

В четверг, 5 марта, в спорткомплексе "Гамбит" (улица Весенняя, дом 4) с 10:30 до 12:00 состоятся окружные соревнования по дартсу для совершеннолетних с поражением опорно-двигательного аппарата. Чтобы присоединиться к ним, при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС, справку о медико-социальной экспертизе (МСЭ) или другой документ.

Программа включает две дисциплины: "Большой раунд" и "Набор очков". Первая предусматривает последовательное поражение секторов от 1 до 20 и центра, а вторая – попадание в наиболее ценные сектора за определенное число подходов.

В пятницу, 6 марта, в Реабилитационном центре для инвалидов с использованием методов физической культуры и спорта в Зеленограде (корпус 309) с 10:30 до 13:00 пройдут соревнования по бочче, дартсу, жульбаку и настольному теннису, приуроченные к 8 Марта. Участвовать могут москвичи от 6 лет. Для регистрации потребуются паспорт, справка МСЭ и форма № 1 144-н.

В рамках программы пройдут личные турниры, победителей определят по наибольшей сумме очков. Исключение – настольный теннис, где соревнования организуют по круговой системе.

Мероприятия проводятся департаментом спорта Москвы в рамках госпрограмм "Развитие физической культуры и спорта" и "Спорт России". Одна из ключевых целей – вовлечь в регулярные занятия спортом до 70% граждан к 2030 году.

Ранее сообщалось, что московские спортсмены завоевали более 8 тысяч медалей на всероссийских и международных соревнованиях по 143 видам спорта в 2025 году. Уточнялось, что горожане смогли получить 502 медали на международных турнирах, сохранив лидирующие позиции в стране.

Бесплатные тренировки по танцевальному фитнесу пройдут на ВДНХ

