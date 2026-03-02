Собянин подвел итоги сдачи нормативов ГТО среди школьников и студентов колледжей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице подведены итоги выполнения школьниками и студентами колледжей нормативов физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, каждый год нормативы сдают более 240 тысяч школьников и студентов. В прошлом году обладателями золотых знаков ГТО стали 60 тысяч ребят, серебряных – более 45 тысяч, бронзовых – свыше 30 тысяч.

Сдать нормативы юные москвичи могут в более чем 330 столичных школах и колледжах, а также в Московском центре воспитательных практик. Там проверяется их общая физическая подготовка.

Как рассказал градоначальник, ребята бегают на разные дистанции, отжимаются, подтягиваются, а также выполняют задания на гибкость и координацию. При этом испытания немного отличаются в зависимости от пола и возраста.

Принять участие в программе можно бесплатно и добровольно, подчеркнул Собянин. При успешной сдаче выпускники получают дополнительные баллы для поступления в вузы. Иногда начисляется до 10 баллов к ЕГЭ.

Мэр отметил, что с начала учебного года фестивали ГТО проводят все школы столицы. И все классы могут посоревноваться друг с другом, а каждый учащийся получает возможность установить личный рекорд.

11 марта комплексу ГТО исполнится 95 лет, напомнил Собянин. Его возродили в 2014 году после перерыва. За это время уже свыше 1 миллиона 150 тысяч человек сдали нормативы.

Градоначальник добавил, что в Москве есть все условия для спортивного развития юных горожан. Сейчас около 350 тысяч ребят посещают спортивные секции и кружки, которых в городе более 30 тысяч. Многие выбирают футбол. При этом также популярны киберспорт, тэг-регби и шахматы.

Ранее Собянин обратил внимание на рост популярности массового спорта среди москвичей. По словам мэра, все больше горожан участвуют в массовых физкультурных мероприятиях.

Также в столице в разы увеличилось число спортивных и плоскостных сооружений. В городе постоянно проводят самые разные мероприятия, включая марафоны, веломарафоны, соревнования на воде, в спортивных центрах и комплексах.

