Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 10:34

Мэр Москвы

Собянин подвел итоги сдачи нормативов ГТО среди школьников и студентов колледжей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице подведены итоги выполнения школьниками и студентами колледжей нормативов физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, каждый год нормативы сдают более 240 тысяч школьников и студентов. В прошлом году обладателями золотых знаков ГТО стали 60 тысяч ребят, серебряных – более 45 тысяч, бронзовых – свыше 30 тысяч.

Сдать нормативы юные москвичи могут в более чем 330 столичных школах и колледжах, а также в Московском центре воспитательных практик. Там проверяется их общая физическая подготовка.

Как рассказал градоначальник, ребята бегают на разные дистанции, отжимаются, подтягиваются, а также выполняют задания на гибкость и координацию. При этом испытания немного отличаются в зависимости от пола и возраста.

Принять участие в программе можно бесплатно и добровольно, подчеркнул Собянин. При успешной сдаче выпускники получают дополнительные баллы для поступления в вузы. Иногда начисляется до 10 баллов к ЕГЭ.

Мэр отметил, что с начала учебного года фестивали ГТО проводят все школы столицы. И все классы могут посоревноваться друг с другом, а каждый учащийся получает возможность установить личный рекорд.

11 марта комплексу ГТО исполнится 95 лет, напомнил Собянин. Его возродили в 2014 году после перерыва. За это время уже свыше 1 миллиона 150 тысяч человек сдали нормативы.

Градоначальник добавил, что в Москве есть все условия для спортивного развития юных горожан. Сейчас около 350 тысяч ребят посещают спортивные секции и кружки, которых в городе более 30 тысяч. Многие выбирают футбол. При этом также популярны киберспорт, тэг-регби и шахматы.

Ранее Собянин обратил внимание на рост популярности массового спорта среди москвичей. По словам мэра, все больше горожан участвуют в массовых физкультурных мероприятиях.

Также в столице в разы увеличилось число спортивных и плоскостных сооружений. В городе постоянно проводят самые разные мероприятия, включая марафоны, веломарафоны, соревнования на воде, в спортивных центрах и комплексах.

Собянин подвел итоги сдачи нормативов ГТО среди школьников и студентов колледжей

Читайте также


мэр Москвыспортгород

Главное

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика