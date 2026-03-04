Фотовыставка "Сильные "женщины" метростроения" открылась на Тверском бульваре

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Фотовыставка "Сильные "женщины" метростроения", приуроченная к Международному женскому дню, открылась на Тверском бульваре. Об этом сообщила первый заместитель начальника управления координации деятельности комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Мария Дерунова.

Героями выставки, которая будет работать до 15 марта, стали 6-метровые и 10-метровые тоннелепроходческие комплексы весом до 1,7 тысячи тонн каждый. С их помощью метростроевцы не только прокладывают путь под землей, но и монтируют тюбинги, формируя тоннели метро.

"По традиции мы называем их женскими именами – и в этом есть особый смысл: эти "женщины" каждый день выполняют тяжелую и важную работу, помогая городу расти и становиться комфортнее для жителей", – отметила Дерунова.

Традиция уходит корнями в историю горного дела и связана с почитанием святой Варвары, которая является покровительницей шахтеров и подземных строителей. Ее образ всегда сопровождал горняков, так как считалось, что она оберегает от опасностей под землей. Со временем традиция укрепилась и в метростроении.

Сначала комплексы носили имена Варвары, а затем стали получать имена почетных женщин-метростроителей. В настоящее время в метро Москвы работают щиты "Юлия", "София", "Галина", "Александра", "Ольга" и другие.

Например, "Эсмина" пройдет почти 1,7 километра на участке от "Острова Мечты" до "Кленового бульвара" Бирюлевской линии метро. В это же время комплекс "Лилия" создаст 3,34 километра тоннелей между "Серебряным Бором" и "Строгино" Рублево-Архангельской линии.



