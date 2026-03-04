Форма поиска по сайту

04 марта, 10:31

Происшествия

Главу подмосковных Серебряных Прудов и его заместителей заподозрили во взятках

Фото: sledcom.ru

Возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального округа Серебряные Пруды, трех его заместителей, директора казенного учреждения "Центр торгов", а также двух коммерсантов. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по Московской области.

Руководство округа и сотрудники администрации подозреваются в получении взяток, а предприниматели – в их даче. По данным следствия, подозреваемые организовали схему по получению денежных вознаграждений.

В общей сложности они получили 850 тысяч и 5 миллионов рублей за покровительство по контрактам на уборку снега, ремонт дорог и благоустройство территории. После получения средств фигуранты распорядились ими по своему усмотрению.

Дело возбуждено по материалам оперативных подразделений ФСБ России. В настоящее время следствие проводит допросы, обыски, выемки документов и закрепляет доказательства, а также выясняет возможные другие эпизоды противоправной деятельности участников схемы.

Ранее Тверской суд Москвы заключил основателя и экс-главреда издания Readovka Алексея Костылева под стражу до 25 апреля по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его задержали 25 февраля.

Спустя время стало известно, что основателя Readovka подозревают в хищении у Минобороны РФ примерно 1 миллиарда рублей во время выполнения госконтрактов.

Выяснилось, что Костылев подписал контракт на поставку беспилотников общей стоимостью около 2 миллиардов рублей. По факту произошедшего было возбуждено дело. Основателю Readovka грозит до 10 лет лишения свободы.

