04 марта, 10:54

Общество
Эксперт Козырев: против аллергии помогает установка воздухоочистителя или кондиционера

Эксперт рассказал, как подготовиться к раннему сезону аллергии

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Чтобы минимизировать симптомы в период раннего сезона аллергии, желательно заблаговременно подготовить квартиру, рассказал ассистент кафедры поликлинической терапии университета имени Н. И. Пирогова Сергей Козырев.

По словам специалиста, раннее наступление теплой погоды может сдвинуть календарь цветения деревьев в средней полосе России и, как следствие, ускорить начало сезона аллергии. Он напомнил, что весной цветут береза, дуб, ольха, орешник, клен, ясень, тополь и вяз, а при раннем тепле ольха, например, может зацвести уже в начале марта.

На цветение влияют также заморозки, осадки и ветреная погода, которые либо замедляют, либо ускоряют распространение пыльцы. Для отслеживания сезона аллергии, по словам Козырева, полезно использовать онлайн-карты концентрации аллергенов в воздухе.

"Самым эффективным методом борьбы с аллергией является прекращение поступления аллергена, поэтому важно заблаговременно, примерно за месяц до сезона пыления, позаботиться о защите своей квартиры от поступления аллергенов", – добавил он.

Эксперт указал, что эффективным способом может стать установка воздухоочистителя или кондиционера с функцией очистки воздуха. Также можно использовать москитные сетки с мелкими отверстиями. При этом важно поддерживать оптимальную влажность 40–60% в помещении. Проветривать комнаты лучше после дождя, а не утром, когда в воздухе содержится больше всего пыльцы.

Также следует провести генеральную уборку, уделив особое внимание труднодоступным местам и текстилю, в котором накапливается пыль. По словам Козырева, лучше использовать пылесос с HEPA-фильтром. Кроме того, можно отказаться от ковров, заменить старые подушки и выбрать постельное белье из гипоаллергенных материалов.

Не менее важна медицинская подготовка, которая включает начало терапии антигистаминными препаратами за 2 недели до сезона и, при необходимости, аллерген-специфическую иммунотерапию по назначению врача.

При этом проявления аллергии возможны даже зимой, указал специалист. Однако они чаще связаны с бытовыми, эпидермальными и пищевыми аллергенами, в том числе пылевыми клещами, шерстью животных или плесенью. Провоцировать обострение аллергического ринита и бронхиальной астмы могут продолжительное пребывание дома, перепады температуры на улице и сезон респираторных инфекций.

Ранее аллерголог Владимир Болибок рассказал, что раздражающий дерматит часто возникает сразу или вскоре после контакта с плохо выполосканной после стирки одеждой. Причиной может стать высокая концентрация раздражителя. Симптомами являются покраснение, сухость, жжение, которые строго ограничены зоной контакта с тканью.

