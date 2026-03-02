Форма поиска по сайту

02 марта, 10:16

Общество
Диетолог Кованова: до 200 мл колы можно выпить в сутки без вреда для здоровья

Диетолог рассказала, сколько колы в день можно выпить без вреда для здоровья

Фото: 123RF.com/atlasfoto

До 200 миллилитров кока-колы в сутки можно выпить человеку без вреда для здоровья. Об этом aif.ru заявила диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

По ее словам, одна порция не навредит, однако при чрезмерном потреблении напиток может ухудшить состояние тех, у кого есть проблемы с костной тканью.

"Она (кола. – Прим. ред.) содержит фосфорную кислоту, при избытке фосфора кальций вымывается быстрее, к тому же кофеин способствует выведению кальция", – объяснила специалист.

Кованова уточнила, что сильногазированные сладкие напитки лучше не пить людям с ожирением, диабетом и нарушением обмена веществ.

Однако, добавила она, в некоторых случаях кола может быть даже полезной. Например, когда человеку нужно взбодриться перед марафоном. В то же время нужно помнить, что после колы пить захочется еще сильнее, подчеркнула врач.

Ранее эндокринолог Юлия Атаманова сообщила, что сахарозаменитель аспартам, который добавляют в колу и другие продукты с пометкой "без сахара", при регулярном потреблении может ухудшить память и способность быстро запоминать слова.

По ее мнению, следует ограничиться 1 или 2 стаканами напитка по 300 миллилитров в неделю.

Налог на вредную еду планируют ввести в России

