Полиция пресекла подпольное производство "Кока-колы" и "Пепси" в Химках

Правоохранители пресекли незаконный выпуск газировки в подмосковных Химках, которая продавалась под видом известных марок "Кока-кола" и "Пепси". Об этом рассказала в своем телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Подпольное производство данного вида продукции было выявлено в ангаре на территории промзоны на Рабочей улице. По словам Волк, злоумышленники установили на производстве оборудование, наняли нелегальных мигрантов и выпускали в оборот контрафактные напитки, которые разливали в бутылки с этикетками известных брендов. Продавался этот товар оптовым покупателям в Московском регионе.

Полицейские задержали четырех человек. Во время обыска они нашли свыше 18 тысяч бутылок готовой продукции, автоматизированную линию по розливу жидкости, тару и иные предметы. В связи с этим было возбуждено уголовное дело, а злоумышленники были арестованы.

Кроме того, сотрудники полиции составили административные протоколы на троих иностранцев, работавших на предприятии. Им назначено наказание в виде штрафа с последующим выдворением из страны.

Ранее в Москве пресекли незаконную деятельность по разработке и распространению незарегистрированных медицинских изделий в виде гиалуроновой кислоты для подкожных инъекций, которые часто используются в косметологии. По данным МВД, данную продукцию продавали через интернет-ресурсы в различные коммерческие клиники Москвы и иных российских регионов.

По предварительной оценке, доход от этой незаконной деятельности составил более 100 миллионов рублей в год. В связи с этим было возбуждено дело по статье "Обращение фальсифицированных лекарственных средств".

