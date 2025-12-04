Диетолог Соломатина: не рекомендуется употреблять больше 1–2 мандаринов за раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Не рекомендуется употреблять больше 1–2 мандаринов за раз. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

Эксперт объяснила, что даже самый полезный фрукт в случае злоупотребления может навредить человеку. Особую осторожность врач посоветовала проявлять людям с проблемами ЖКТ. Специалист предупредила, что кислые мандарины способны вызывать раздражение в организме.

"Это как сделать пилинг на воспаленную поврежденную ткань – останутся обострения, будет больно", – пояснила Соломатина.

Вместе с тем диетолог напомнила, что в мандаринах содержится много сахара. Детям до 3 лет она порекомендовала есть в день лишь пару долек фрукта, а несовершеннолетним дошкольного возраста – половину мандарина.

Однако основное правило, по словам специалиста, сводится к умеренности и учету индивидуальных особенностей. Также важно следить за своей переносимостью, указала Соломатина.

При этом женщинам рекомендуется есть не более 150, а мужчинам – не более 200 граммов мандаринов за раз. Об этом ранее рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

По словам эксперта, мандарины содержат гистамин – аминокислоту, которая способствует проявлению аллергических реакций, а также компоненты, которые усиливают его выработку.