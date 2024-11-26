Гастроэнтеролог Дианова назвала безопасную норму мандаринов

26 ноября, 18:46Общество
Фото: 123RF/milkare
Женщинам рекомендуется есть не более 150, а мужчинам – не более 200 граммов мандаринов за раз. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова.
По ее словам, мандарины имеют массу полезных свойств. Они содержат много витаминов, которые так необходимы нам зимой, в том числе и C.
"Депрессивное состояние, солнца нет, усталость копится, повсюду вирусные заболевания, поэтому витамины особенно нужны", – указала эксперт.
Помимо прочего, мандарины считаются хорошим источником клетчатки, благодаря чему можно поддержать здоровый вес и нормальную работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, цитрусовые содержат антиоксиданты, то есть работают со свободными радикалами.
Тем не менее злоупотреблять продуктом не стоит. По словам Диановой, мандарины содержат гистамин – аминокислоту, которая способствует проявлению аллергических реакций, а также компоненты, которые усиливают его выработку.
В свою очередь, употреблять цитрусовые не рекомендуется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Ранее сообщалось, что в столичных парках в рамках проекта "Зима в Москве" пройдет конкурс по очистке мандаринов. Для соревнования город закупит несколько тысяч цитрусовых. Участников, занявших первые три места, наградят призами.