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26 ноября, 18:46

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Гастроэнтеролог Дианова назвала безопасную норму мандаринов

Гастроэнтеролог рассказала, сколько мандаринов можно съесть за раз

Фото: 123RF/milkare

Женщинам рекомендуется есть не более 150, а мужчинам – не более 200 граммов мандаринов за раз. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

По ее словам, мандарины имеют массу полезных свойств. Они содержат много витаминов, которые так необходимы нам зимой, в том числе и C.

"Депрессивное состояние, солнца нет, усталость копится, повсюду вирусные заболевания, поэтому витамины особенно нужны", – указала эксперт.

В мандаринах есть то, чего нет в бананах и яблоках, – ароматические масла, которые улучшают настроение. Считается, что аромат мандарина, как и многих цитрусовых, лечит, обладает определенным действием на психику.
Нурия Дианова
врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения

Помимо прочего, мандарины считаются хорошим источником клетчатки, благодаря чему можно поддержать здоровый вес и нормальную работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, цитрусовые содержат антиоксиданты, то есть работают со свободными радикалами.

Тем не менее злоупотреблять продуктом не стоит. По словам Диановой, мандарины содержат гистамин – аминокислоту, которая способствует проявлению аллергических реакций, а также компоненты, которые усиливают его выработку.

Перед тем как съесть мандарины, надо их взвесить. Для женщин достаточно 150, а для мужчин 200 граммов. Если употребить больше, может появиться сыпь, а также бурение в животе и послабление. Есть мандарины лучше через день, потому что разнообразие – залог здоровья.
Нурия Дианова
врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения

В свою очередь, употреблять цитрусовые не рекомендуется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Ранее сообщалось, что в столичных парках в рамках проекта "Зима в Москве" пройдет конкурс по очистке мандаринов. Для соревнования город закупит несколько тысяч цитрусовых. Участников, занявших первые три места, наградят призами.

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