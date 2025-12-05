Надежда Бабкина лишилась всех своих товарных знаков в РФ

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Народная артистка России Надежда Бабкина утратила права на все свои товарные знаки, действующие в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Товарные знаки "Надежда Бабкина" и те, что были выполнены в виде ее личной росписи и инициалов, подали в Роспатент в 2015 году. Спустя год служба приняла решение об их регистрации.

В сентябре этого года срок товарных знаков истек. Под ними певица могла продавать одежду, обувь, ювелирные и текстильные изделия, сумки и аксессуары.

Ранее сообщалось, что народная артистка СССР Алла Пугачева может утратить права на товарный знак "Алла Борисовна" 10 апреля 2026 года. Под эти брендом певица может выпускать и продавать большой список товаров: алкоголь, одежду, табачные изделия, игрушки и многое другое.

Кроме того, Пугачева в апреле 2026 года может утратить права на товарный знак "Кристина". Бренд певица назвала в честь своей дочери – певицы Кристины Орбакайте.