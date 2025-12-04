eBay зарегистрировала два товарных знака в России

Фото: 123RF.com/liorpt

Американская компания eBay, специализирующаяся на онлайн-торговле, зарегистрировала в России два товарных знака со своими логотипами. Об этом сообщает ТАСС.

Заявки в Роспатент поступили 19 сентября 2024 года из США. Регистрируемые товарные марки охватывают 8 категорий международной классификации товаров и услуг (№ 09, 16, 25, 35, 36, 41, 42 и 45), которые включают онлайн-торговлю и развлекательные услуги.

Срок действия соответствующих знаков в России истекает 19 сентября 2034 года.

eBay объявила о приостановке транзакций с российскими адресами в марте 2022 года. Причиной стало прекращение работы платежных провайдеров на территории страны.

Немногим ранее аналогичное заявление подала и компания McDonald's. Корпорация зарегистрировала товарный знак "Вот что я люблю" – I'm lovin' it. Заявка была подана в декабре 2024 года, а уже год спустя, в декабре 2025 года, было принято положительное решение.

До этого американская студия 20th Century Studios продлила право на использование товарного знака "Симпсоны" до 2036 года. Изначально срок действия исключительного права истекал 12 сентября 2026 года. Однако студия подала заявку на продление владения торговой маркой, и Роспатент удовлетворил прошение.