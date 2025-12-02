Audi зарегистрировал в России одноименный товарный знак

Фото: 123RF.com/peterbrauers

Немецкий автопроизводитель Audi, входящий в состав покинувшего российский рынок концерна Volkswagen, зарегистрировал одноименный товарный знак в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

Заявка на регистрацию была подана в Роспатент 18 июля 2025 года из Германии. Согласно документу, торговая марка будет охватывать 14 классов международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включая транспортные средства, печатную продукцию и страховые услуги.

Срок действия товарного знака на территории России истекает 18 июля 2035 года.

В середине сентября Роспатент второй раз предварительно отказал французскому автоконцерну Renault в регистрации товарного знака Reno для продажи и производства машин в России. Соответствующее прошение фирма подала в октябре 2024-го, а в апреле того же года получила первый предварительный отказ.

Отмечалось, что окончательный отказ компания получит, если не свяжется с Роспатентом, поскольку специалисты нашли относительные основания своего решения. В частности, был обнаружен более ранний товарный знак, который схож с заявленным до степени смешения.

