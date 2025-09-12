"Автодом": регистрация бренда Mercedes-Benz в Роспатенте нужна для защиты авторских прав

Фото: depositphotos/philipus

Регистрация немецкой компанией Mercedes-Benz бренда в Роспатенте необходима для защиты авторских прав. Об этом сообщили РИА Новости в дилерской группе "Автодом", которая владеет бывшим заводом автоконцерна в Подмосковье.

10 сентября компания подала заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков Mercedes-Benz и "Мерседес-Бенц". Под этими брендами концерн планирует продавать и производить в России машины, запчасти, детские коляски и иные товары. Кроме того, предполагается ремонт и техническое обслуживание транспортных средств.

Дилер объяснил, что компания не хочет, чтобы кто-то использовал их авторские права. По мнению представителей "Автодома", такое решение означает лишь то, что Mercedes-Benz не безразличен российский рынок. Однако в группе уточнили, что данные действия не могут свидетельствовать о возможном возвращении фирмы.

В "Автодоме" напомнили, что ранее аналогичные действия предпринимали и иные бренды из автомобильной области.

"У нас так или иначе есть контакты с немецкими коллегами, но они не касаются вопроса возврата в РФ, а также каких-либо поставок нам", – сообщили дилеры.

В 2022 году Mercedes-Benz прекратил поддерживать большую часть своих сервисных программ в России. В "Союзе автосервисов" заявляли, что диагносты потеряют доступ к настройке систем и приборов автомобилей автоконцерна в онлайн-режиме.

В 2023 году автомобильный концерн продал свои активы в России, в том числе завод в Подмосковье. Сделка включала в себя пункт об обратном выкупе предприятия в течение 6 лет. Также компания полностью отключила российских дилеров от своего программного обеспечения (ПО).

В июне 2025 года российский кабмин ввел ограничительные меры в отношении немецкой автомобилестроительной компании Daimler Truck AG, которая входит в Mercedes-Benz Group. Теперь фирма входит в список юрлиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры со стороны России.

