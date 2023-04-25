Mercedes-Benz отключит россиянам возможность дистанционно заводить автомобили

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Немецкий автобренд Mercedes-Benz отключит на территории России электронный сервис me ID, который позволяет дистанционно заводить двигатель и включать кондиционер. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письма российских клиентов компании.

Функция перестанет работать с 25 апреля 2023 года. В Mercedes-Benz сообщили, что отключение me ID может повлиять на работу других сервисов компании. В этом случае водителей оповестят дополнительно.

Онлайн-сервис me ID позволял водителям в том числе удаленно заводить двигатель или закрывать автомобиль, а также включать кондиционер с помощью приложения. Такими функциями могли воспользоваться владельцы автомобилей A-, C-, E-, G- и S-Класса, CLS.

Ранее российская группа компаний "Автодом" закрыла сделку по покупке активов Mercedes-Benz в России. Условия продажи неизвестны. До этого немецкие СМИ сообщали, что автобренд хотел оставить возможность выкупа активов в случае снятия санкций.