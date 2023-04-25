"Автодом" закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz

У российских активов Mercedes-Benz теперь официально есть локальный владелец. Группа компаний "Автодом закрыла сделку по покупке. Условия точно неизвестны, но германская пресса писала о том, что автопроизводитель хотел обеспечить себе возможность выкупа активов в случае снятия санкций.

В скором времени "Автодом" обещает представить своего технологического партнера, с которым будет налаживать производство на приобретенном заводе. Пока известно, что компания берет на себя гарантийные и пост-гарантийные обязательства по обслуживанию Mercedes в России.

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