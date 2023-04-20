Собянин рассказал о программе поддержки бизнеса "Деловые москвичи: культура"

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В столице запустили новую программу поддержки бизнеса "Деловые москвичи: культура". Предприниматели города, занимающиеся культурными и просветительскими проектами, смогут принять участие в ней, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Также приглашаются те, кто планирует начать свое дело в этой области. По словам Собянина, проект поможет москвичам получить новые творческие кружки, лекции, тренинги и курсы. А предприниматели, в свою очередь, найдут новую аудиторию.

Прием заявок на участие в программе уже стартовал. До 15 июня следует заполнить анкету и отправить ее на почту dm1@culture.mos.ru. В рамках программы создали шесть категорий:

музыка и вокал;

изобразительное и декоративно-прикладное искусство;

театр и хореография;

видео и фотография;

литература;

раздел "общее" для узких сфер: научных лекций, психологических тренингов, курсов по этикету.

"До 30 июня комиссия выберет заявки, подходящие под требования проекта. На последнем этапе отбора – с 3 по 31 июля – пройдет голосование в проекте "Активный гражданин". Москвичи выберут лучшие мероприятия, оставят пожелания по стоимости услуг и выбору места", – поделился Собянин.

Градоначальник добавил, что в конце Москва заключит контракт с предпринимателями, представившими лучшие предложения.

Ранее сообщалось, что в столице стартовал прием заявок на получение грантов для бизнесменов, которые помогут компенсировать часть расходов на покупку и лизинг оборудования. Такая мера поддержки рассчитана на заводы, которые осуществляют деятельность в сфере промышленности, науки, информационных технологий и связи.