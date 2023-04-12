12:28Общество
Прием заявок на конкурс "Московские мастера" в сфере гостеприимства продлится до 2 мая
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Прием заявок на участие в конкурсе "Московские мастера" среди представителей индустрии гостеприимства продлится до 2 мая. Финал, в ходе которого определят лучших экскурсоводов и администраторов гостиниц, пройдет в конце весны.
Для участников в номинации "Экскурсовод" потребуется составить пеший и автобусный маршрут, а также записать ролик с рассказом о себе и своей экскурсии. А претендентам в номинации "Администратор гостиницы" в рамках отборочного тура нужно написать тематическое эссе и сделать видеопрезентацию о том, какие корпоративные и личные принципы они применяют в работе.
В финале экскурсоводы должны будут провести жюри по своему маршруту. Оцениваться будет оригинальность и достоверность экскурсии. Что касается администраторов мест размещения, то они выполнят письменное задание о правилах приема гостей, а также ответят на вопросы жюри в смоделированной ситуации.
Итоги конкурса станут известны в июне. Всего планируется отобрать по три победителя в каждой из номинаций. Финалисты "Московских мастеров" смогут от столицы принять участие во Всероссийском конкурсе "Лучший по профессии".
Ранее в столице начался прием заявок на конкурс "Московские мастера" среди ветеринарных врачей. В нем могут принять участие специалисты как государственных, так и частных ветклиник города. Прием заявок продлится до 17 апреля.
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