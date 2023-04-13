В Москве открыли прием заявок на гранты для предпринимателей на покупку оборудования

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В столице начался прием заявок на получение грантов для предпринимателей, которые помогут компенсировать часть расходов на покупку и лизинг оборудования. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Подобная мера поддержки рассчитана на предприятия, которые работают в сфере промышленности, науки, информационных технологий и связи.

Заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что финансирование будет предоставлено на основании уже понесенных с начала этого года затрат. По ее словам, в прошлом году общая сумма одобренных грантов составила более 1,4 миллиарда рублей.

"Предприниматели направили деньги на создание новых производственных линий и развитие действующих проектов. В условиях санкций столичный бизнес смог не только удержать позиции, но и наладить выпуск импортозамещающей продукции. Работа в этом направлении продолжится", – отметила она.

Заявки будут приниматься до 19 мая на платформе i.moscow. Количество заявок от одной компании неограниченно, однако максимальная сумма выплат составляет 30 миллионов рублей в год.

Уточняется, что за поддержкой могут обратиться участники Московского инновационного кластера – зарегистрированные и работающие в столице представители малого и среднего предпринимательства.

Размер гранта будет зависеть от затрат. После покупки или оформления договора лизинга предприниматели могут возместить половину расходов на российское оборудование и 35% стоимости импортного.

Кроме того, доступна компенсация процентов по кредитам, которые были взяты на те же цели либо на пополнение оборотных средств.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за последние 11 лет столичные компании получили от города субсидий в общей сложности на 4,2 миллиарда рублей.

Он отметил, что с 2012 года промышленные предприятия могут вернуть часть трат за лизинг, покупку нового оборудования, а также частично возместить проценты по кредитам. А четыре года назад компаниям стали доступны субсидии на подключение к инженерным сетям.

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