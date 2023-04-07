Собянин: более 100 московских компаний получили поддержку от города

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

За последние 11 лет столичные компании получили от города субсидий в общей сложности на 4,2 миллиарда рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Он отметил, что с 2012 года промышленные предприятия могут вернуть часть трат за лизинг, покупку нового оборудования, а также частично возместить проценты по кредитам. А четыре года назад компаниям стали доступны субсидии на подключение к инженерным сетям.

"Субсидии выгодны и городу, и производителям. Компании успешно развиваются, а столица получает больше инвестиций, налогов, рост ВВП и новые рабочие места", – подчеркнул градоначальник.

За все время, по его словам, помощью городских властей воспользовались свыше сотни предприятий из разных отраслей. Только в этом году Москва уже предоставила поддержку четырем компаниям на сумму более 107 миллионов рублей.

Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что в 2022 году поддержкой города воспользовались больше 110 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Речь идет не только о финансовой поддержке, например, грантах и льготных кредитах, но и о различных консультациях и онлайн-сервисах для предпринимателей.



Более 110 тыс субъектов МСП получили поддержку города в 2022 году

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