Собянин рассказал о системной поддержке фармацевтических предприятий столицы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что фармацевтические компании в Москве имеют право на субсидии, льготные кредиты и займы. Кроме того, предоставляются налоговые льготы за счет присвоения статуса промышленного комплекса.

В Москве этот статус получили семь фармацевтических предприятий. Одним из таких предприятий является завод "Биннофарм", который находится в Зеленограде. Это производство стало первым в мире по изготовлению вакцины от COVID-19 "Спутник V".

По словам градоначальника, одной из первостепенных задач является обеспечение медицинских учреждений и населения современными лекарствами и вакцинами. В связи с этим город оказывает системную и антикризисную поддержку фармацевтическим предприятиям.

Мэр отметил, что в рамках оказания поддержки с инвесторами заключаются офсетные контракты.

"Одной из первых в 2017 году стала компания "Биокад", которая в рамках контракта построила комплекс по производству в том числе противоопухолевых препаратов", – сообщил Собянин.

По его словам, в Москве увеличилось производство противоопухолевых препаратов.

"В 2022 году выпущено 2,3 миллиона упаковок – на 5,1% больше, чем годом ранее. В денежном выражении за год в столице выпущено всего лекарственных препаратов на 33,6 миллиарда рублей, что на 13,9% больше, чем в 2021 году", – отметил мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в данный момент на базе ОЭЗ "Технополис "Москва", который объединил девять разработчиков и производителей лекарств, создается большой фармацевтический кластер. К 2027 году планируется увеличить количество фармацевтических производств до 15.



Собянин заявил, что фармотрасль является одной из ключевых в столичной промышленности. По его словам, в Москве осуществляют свою деятельность 95 фармпроизводств, на которых работают более 15 тысяч человек. В столице производят не только препараты для лечения онкологии, но и лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, сахарного диабета, а также антибиотики и вакцины.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что два предприятия по производству очков и лекарственных препаратов возведут на юге Москвы.

Предприятие по производству очков появится в Донском районе Москвы в рамках расширения полезной площади одного из лидеров российского оптического рынка. Фармацевтическая фабрика будет возведена в Чертанове Центральном.



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