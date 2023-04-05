Более 110 тыс субъектов МСП получили поддержку города в 2022 году

Фото: пресс-служба ДПиИР

Свыше 110 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства в Москве воспользовались поддержкой города в 2022 году. Это примерно восьмая часть от их общего количества в городе, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заместителя градоначальника Наталью Сергунину.

"Город уделяет этому сегменту (МСП. – Прим. ред.) значительное внимание. <...> Предприятиям предоставляются гранты, субсидии, льготные кредиты и поручительства по займам. Можно проконсультироваться с экспертами и воспользоваться полезными онлайн-сервисами", – рассказала вице-мэр.

Так, экспортерам в рамках мер по снижению негативных последствий санкций предоставили субсидии на логистику и оформление патентов, на адаптацию товаров и услуг к новым рынкам, на сертификацию продукции и другое. Что касается финансовой поддержки в целом, то ее получили 13 тысяч компаний и ИП, из них 8 тысяч воспользовались льготными кредитами, а около 3 тысяч – субсидиями и грантами.

Отмечается, что 800 миллионов, предоставленных субъектам МСП, пошли на развитие импортозамещения. Например, одна компания полученные средства потратила на разработку ПО для автоматизации производства и организовала базу для сборки оборудования. Также деньги на развитие производства получила фабрика цифровой печати на тканях, которая работает с российскими брендами одежды.

Среди неденежных мер поддержки – различные консультации и онлайн-сервисы. Столичным предприятиям доступно свыше 200 сервисов для открытия, развития и ведения бизнеса. Ими в прошлом году воспользовались 98 тысяч компаний и ИП. Так, сервис "Проекты и потребности" позволяет размещать рабочие задачи или брать в работу чужие. А сервис "Проверка контрагентов" на портале малого бизнеса защищает компании от ненадежных партнеров.

Ранее в столичном районе Кунцево при офисе "Мои документы" заработал новый центр услуг для бизнеса. Там посетители могут узнать о подходящих им мерах поддержки, уточнить нюансы финансового права, а также определиться с выбором режима налогообложения.



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