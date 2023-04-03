Новый центр услуг для бизнеса открылся на западе Москвы

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

На территории столичного района Кунцево Западного административного округа заработал новый центр услуг для бизнеса в офисе "Мои документы". Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Сотрудники центра расскажут гостям о подходящих им мерах поддержки, поделятся информацией по вопросам финансового права, а также помогут выбрать режим налогообложения. По словам вице-мэра, чаще всего бизнесмены посещают подобные центры, чтобы проконсультироваться по десяткам вопросов.

"Среди самых популярных – меры поддержки, городские образовательные программы, бухгалтерский учет и трудовое право. Так, в прошлом году специалисты провели больше 130 тысяч консультаций, а всего за 10 лет – почти 650 тысяч", – отметила Сергунина.

Учреждение находится по адресу улица Ярцевская, дом 19. Специалисты центра подберут необходимую организационно-правовую форму, обратят внимание владельца на особенности ведения налогового учета.

Во время регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя работники помогут составить оптимальный пакет документов, а также предложат план развития. При этом предварительная запись в центр не обязательна. Найти ближайшее учреждение можно на портале "Малый бизнес Москвы".

Между тем Сергей Собянин поделился, как столица помогает бизнесу расширять экспорт. По его словам, для этого город проводит акселерационные программы, которые помогают предпринимателям выходить на новые рынки. Участникам рассказывают, как презентовать свои товары за границей, составлять план выхода на иностранный рынок.

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