Более 18 тысяч контрактов с участием торгового бота заключили на портале поставщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С октября 2022 года предприниматели заключили 18,2 тысячи контрактов с использованием сервиса автоматических ставок на портале поставщиков, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что сервис помогает оптимизировать работу: экономить ресурсы и участвовать в нескольких котировочных сессиях одновременно. Торговый бот запустили на портале поставщиков в октябре прошлого года, чтобы упростить участие в котировочных сессиях.

Он автоматически делает ставки до минимальной цены, которую устанавливает предприниматель. За несколько месяцев работы с помощью бота заключили 18,2 тысячи контрактов на два миллиарда рублей.

"В среднем в котировочных сессиях с применением бота снижение начальной цены контракта составило 37%, что позволило заказчикам сэкономить 1,2 миллиарда рублей", – сказал Ефимов.

Котировочные сессии – это мини-аукционы, которые длятся 3, 6 или 24 часа. В это время поставщики могут конкурировать друг с другом, постепенно снижая начальную цену контракта. Такие оперативные сделки помогают предпринимателям быстро заключать договоры и получать прибыль, а заказчикам – приобретать необходимую продукцию по выгодной цене.

В департаменте информационных технологий добавили, что сервис автоматических ставок позволяет предпринимателям снизить трудозатраты и упростить участие в закупках, сохраняя высокий уровень конкуренции. В то же время действия пользователей, в том числе и их настройки автоматических ставок, фиксируются в системе аудита. Это позволяет контролировать правильную последовательность ставок в процессе проведения котировочных сессий.

Ранее Сергей Собянин отметил, что количество предпринимателей на портале поставщиков превысило 290 тысяч за последние 10 лет. Мэр столицы также обратил внимание на увеличение ежегодного объема закупок до 94 миллиардов рублей.

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