Экспортеры в Москве заключили контракты на 1,1 млрд рублей после участия в акселераторах

Фото: пресс-служба ДПиИР

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в 2022 году столичные власти помогли организовать восемь потоков экспортных акселерационных программ для столичных компаний.

Как заявила вице-мэр, в обучении приняли участие сотрудники порядка 200 предприятий из разных отраслей.

"Участников познакомили с особенностями работы в дружественных государствах, помогли им определить экспортную стратегию и адаптировать продукты под запросы потенциальных клиентов", – рассказала Сергунина.

Представитель мэрии добавила, что выпускники названных программ за 2022 год заключили контракты на поставки на общую сумму в 1,1 миллиарда рублей. Партнерами столичных компаний выступили организации из Индии, стран СНГ, Ближнего Востока и других государств.

В частности, одна столичная компания договорилась о внедрении своей системы онлайн-платежей и рассрочек для бизнеса в Казахстане, а одно из IT-предприятий подготовило инвестиционную аналитику для разработчиков финансовых продуктов в Сербии.

Московский экспортный центр выступает партнером городских акселерационных программ. Столичные власти со своей стороны финансируют до 90% стоимости обучения для столичных предпринимателей.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о работе в столице Московского инновационного кластера. С момента запуска этой программы на поддержку его участников было выделено более 10,5 миллиарда рублей.



Собянин рассказал о программах поддержки московских экспортеров

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