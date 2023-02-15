Гранты на покупку оборудования в 2022 году получили 447 высокотехнологичных компаний

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала о грантах на покупку оборудования, которые власти Москвы выделили высокотехнологичным компаниям в 2022 году. По ее словам, 447 таких предприятий получили денежные средства.

"Гранты на покупку оборудования – одна из самых востребованных городских мер поддержки бизнеса. Она действует в столице с апреля прошлого года. За это время московским высокотехнологичным компаниям выделено больше 1,4 миллиарда рублей", – отметила она.

Организации могут использовать гранты в том числе и для запуска импортозамещающих производств.

Для подачи заявок определили два периода:

с 4 апреля по 1 июня;

с 1 августа по 15 сентября.

Если выделенные средства расходуются на приобретение отечественного оборудования, компания может вернуть 50% стоимости, зарубежного – 35%.

Больше всего грантов досталось микропредприятиям – 61%. В свою очередь, представители малого бизнеса составили 32%, среднего – 7%.

Одной IT-компании, которая специализируется на создании платформы для разработки высокоточных моделей зданий, досталось 523 тысячи рублей. Предприятие потратило деньги на покупку геодезического оборудования.

Самый большой грант – 30 миллионов рублей – получила столичная компания по производству металлообрабатывающих станков и инструментов. Организация смогла не только обновить оборудование, но и расширить свой штат.

Предприятию, выпускающему системы диспетчерской связи, выделили 17,5 миллиона рублей, поскольку его продукция востребована:

на объектах энергетического комплекса;

в сфере агропромышленности;

в сфере авиационного и железнодорожного транспорта;

в здравоохранении;

в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Кроме того, гранты также были выделены производителям систем очистки воды, компактных городских велосипедов, комплектующих для горнодобывающей промышленности и другим организациям.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что гранты на общую сумму свыше двух миллиардов рублей получили по итогам конкурсного отбора 34 медучреждения Москвы. По его словам, срок реализации проектов составляет от года до трех лет.

Мэр рассказал, что встретился с участникам городской программы поддержки научных разработок и инноваций в сфере медицины.



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