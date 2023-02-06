Собянин: гранты на научные разработки в сфере здравоохранения получили 34 медучреждения

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Гранты на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей получили по итогам конкурсного отбора 34 медучреждения Москвы. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По его словам, срок реализации проектов составляет от года до трех лет.

Мэр рассказал, что встретился с участникам городской программы поддержки научных разработок и инноваций в сфере медицины.

"Мы создали эту программу в 2022 году и ежегодно выделяем на нее средства в виде грантов научным коллективам и медицинским организациям, занимающимся разработкой высокотехнологичных методов диагностики, лечения и внедрением инноваций в московское здравоохранение", – пояснил градоначальник.

Он уточнил, что уже завершена реализация семи научно-практических проектов на базе ГКБ имени Давыдовского, ГКБ имени Боткина, ММКЦ "Коммунарка", Морозовской ДГКБ, ПКБ № 1 имени Алексеева совместно с Институтом молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН.

Собянин подчеркнул, что разработка еще одной методики находится на завершающей стадии в Спинальном центре ГКБ № 67 имени Ворохобова.

Ранее мэр Москвы рассказал, что комплексная модернизация корпусов больницы имени И. В. Давыдовского близится к окончанию. По его словам, работы выполнены почти на 90%.

Городская клиническая больница имени И. В. Давыдовского рассчитана на 385 коек. В прошлом году лечение в стационаре прошли более 24 тысяч пациентов, а с начала 2023 года – больше 2 тысяч человек.



Собянин: комплексная модернизация ГКБ имени Давыдовского завершена на 90%

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