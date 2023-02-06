Новая поликлиника в Бабушкинском районе готова на 87%

Фото: портал мэра и правительства "Москвы"/Максим Мишин

Готовность новой детско-взрослая поликлиники в Бабушкинском районе составляет 87%. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"Завершены фасадные, кровельные работы и благоустройство территории. На данный момент ведутся строительно-монтажные работы по прокладке внутренних сетей. Проводятся пуско-наладочные работы по лифтовому оборудованию", – отметил он.

Новая поликлиника будет разделена на детские и взрослые блоки, так потоки пациентов не будут пересекаться. Наиболее посещаемые кабинеты будут расположены на первом этаже, а менее посещаемые и административные кабинеты оборудуют на верхних этажах.

Загрутдинов добавил, что в детской части здания на каждом этаже расположат комфортные игровые зоны. Также в медучреждении предусмотрено педиатрическое отделение, отделение для детей грудного возраста, дневной стационар, отделения функциональной и лучевой диагностики, а также неотложной медицинской помощи детскому населению.

Для персонала обустроят комфортные комнаты отдыха, а их кабинеты оснастят эргономичной мебелью.

Ранее сообщалось, что две детские поликлиники в Бибиреве и Кузьминках возобновили свою работу после капитального ремонта. Медучреждения обновили по новому московскому стандарту. Юных пациентов будут обследовать и лечить в комфортных условиях, применяя новейшее медоборудование.



Загрутдинов рассказал о планах завершения строительства порядка 10 новых поликлиник

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