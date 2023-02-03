12:05Мэр Москвы
Собянин: детские поликлиники в Бибиреве и Кузьминках начали работу после капремонта
Фото: телеграм-канал ''Мэр Москвы Сергей Собянин''
Две детские поликлиники в Бибиреве и Кузьминках вновь возобновили работу после завершения капитального ремонта. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.
Речь идет о следующих медучреждениях:
- филиал № 1 детской городской поликлиники № 48, который располагается в доме № 22, строении 1, на улице Федора Полетаева;
- филиал № 3 детской городской поликлиники № 125 на улице Лескова, дом № 22А.
Как отметил мэр столицы, поликлиники обновили по новому московскому стандарту. Они смогут принять более 23 тысяч пациентов. Детей будут обследовать и лечить в комфортных условиях, применяя новейшее медоборудование:
- рентген-аппараты;
- УЗИ;
- ЭКГ;
- современное офтальмологическое оборудование.
Медучреждения рассчитаны на 332 посещения в смену.
Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве заработал флагманский центр больницы имени В. В. Вересаева. Она добавила, что в первые дни работы центра почти 20% пациентов нужна была реанимационная помощь, также 45% находились в состоянии средней тяжести, а 35% – в удовлетворительном состоянии.
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