Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:05

Мэр Москвы

Собянин: детские поликлиники в Бибиреве и Кузьминках начали работу после капремонта

Фото: телеграм-канал ''Мэр Москвы Сергей Собянин''

Две детские поликлиники в Бибиреве и Кузьминках вновь возобновили работу после завершения капитального ремонта. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

Речь идет о следующих медучреждениях:

  • филиал № 1 детской городской поликлиники № 48, который располагается в доме № 22, строении 1, на улице Федора Полетаева;
  • филиал № 3 детской городской поликлиники № 125 на улице Лескова, дом № 22А.

Как отметил мэр столицы, поликлиники обновили по новому московскому стандарту. Они смогут принять более 23 тысяч пациентов. Детей будут обследовать и лечить в комфортных условиях, применяя новейшее медоборудование:

  • рентген-аппараты;
  • УЗИ;
  • ЭКГ;
  • современное офтальмологическое оборудование.

Медучреждения рассчитаны на 332 посещения в смену.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве заработал флагманский центр больницы имени В. В. Вересаева. Она добавила, что в первые дни работы центра почти 20% пациентов нужна была реанимационная помощь, также 45% находились в состоянии средней тяжести, а 35% – в удовлетворительном состоянии.

Собянин: в московских больницах увеличится доля высокотехнологичных операций

Читайте также

мэр Москвымедицинагород

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика