Собянин: детские поликлиники в Бибиреве и Кузьминках начали работу после капремонта

Фото: телеграм-канал ''Мэр Москвы Сергей Собянин''

Две детские поликлиники в Бибиреве и Кузьминках вновь возобновили работу после завершения капитального ремонта. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

Речь идет о следующих медучреждениях:

филиал № 1 детской городской поликлиники № 48, который располагается в доме № 22, строении 1, на улице Федора Полетаева;

филиал № 3 детской городской поликлиники № 125 на улице Лескова, дом № 22А.

рентген-аппараты;

УЗИ;

ЭКГ;

современное офтальмологическое оборудование.

Как отметил мэр столицы, поликлиники обновили по новому московскому стандарту. Они смогут принять более 23 тысяч пациентов. Детей будут обследовать и лечить в комфортных условиях, применяя новейшее медоборудование:Медучреждения рассчитаны на 332 посещения в смену.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве заработал флагманский центр больницы имени В. В. Вересаева. Она добавила, что в первые дни работы центра почти 20% пациентов нужна была реанимационная помощь, также 45% находились в состоянии средней тяжести, а 35% – в удовлетворительном состоянии.

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