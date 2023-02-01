Велопарковки и зоны отдыха появились возле открытых после ремонта поликлиник

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территориях открытых после капитального ремонта поликлиник появились более 218 велопарковок и 171 зона отдыха. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Комфортную инфраструктуру возле медучреждений создают в рамках программы благоустройства. С 2020 года в столице благоустроили территории 77 поликлиник.

"Около взрослых поликлиник появилась 171 зона отдыха. Все территории поликлиник отличаются друг от друга и имеют разную площадь", – рассказал заместитель руководителя городского департамента капитального ремонта Денис Лебедев.

По его словам, с учетом особенностей прилегающих к поликлиникам территорий все зоны отдыха были облагорожены по индивидуальным планам. Часть из зон отдыха рассчитана на 10–15 человек, другие имеют меньшую вместительность. Преимущественно зоны обустраивали около деревьев для создания тени, которая позволит укрыться от солнца в жаркую погоду.

Установленные велопарковки оснащены специальными конструкциями, которые гарантируют сохранность и устойчивость транспорта во время отсутствия владельца. Над некоторыми из парковочных мест установили навесы.

Ранее в парке "Долина реки Химки" создали пешеходные маршруты и зоны отдыха. Некоторые пространства для досуга оборудованы навесами. Помимо этого, в парке появились две тренажерные площадки.



Новые зоны отдыха появились в парке "Долина реки Химки"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!