Собянин рассказал о городской программе поддержки научных разработок в сфере медицины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин встретился с научными коллективами медучреждений Москвы, участвующими в городской программе поддержки научных разработок и инноваций в сфере медицины. В рамках встречи, которая прошла в городской клинической больнице имени Давыдовского, ученые представили мэру прототипы новых медицинских аппаратов и методик.

Открывая мероприятие, Собянин поздравил исследователей с наступающим Днем российской науки. Он отметил, что в Москве производится практически любая техника – от автомобилей до космических кораблей. Тем не менее, по словам мэра, столичные власти уделяют огромное внимание развитию медицинской науки.

"Наши медицинские центры активно работают с ведущими университетами нашей страны, НИИ, Российской академией наук. И в последние годы мы решили еще одну практику создать – выделение грантов для наших медицинских коллективов, которые занимаются инновациями, уже прикладными, для того чтобы непосредственно внедрять их для лечения больных в наших клиниках", – сказал Собянин.

По его мнению, со временем эта практика распространится и будет применяться во всех клиниках России.

Как отметила главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, коллектив медучреждения в 2023 году завершит 27 из 79 соглашений, которые были заключены по итогам прошлогоднего конкурсного отбора. Еще 45 соглашений будут завершены в течение ближайших трех лет.

"Абсолютно разная палитра этих грантов. Это и создание приборов, и создание методик, и очень серьезные научные работы. <...> Результаты, которые мы получаем, очень серьезно меняют подходы, меняют технологическое оснащение, а главное – формируются такие идеи, которые, скорее всего, оправдываются", – рассказала Лысенко.

В рамках встречи Собянин ознакомился с новейшими медицинскими разработками, среди которых проект по ранней диагностике аллергических заболеваний, новый способ фиксации имплантов, позволяющий позвоночнику выдержать любую нагрузку, а также новые методики диагностик и лечения на основе анализов белковых составов клеток и молекулярных исследований. Многие из представленных разработок уже имеют патент.

"Очень важно то, что вы делаете, – даже не с точки зрения развития медицинской науки, а с точки зрения того, что эти изобретения, эти новации активно внедряются в нашу жизнь или стоят на пороге внедрения. И мы видим практические результаты или будущий практический результат. Это очень важно, потому у нас одна из главных проблем нашей науки – то, что она носит зачастую такой абстрактный характер и многие разработки остаются на полках", – сказал Собянин.

По его словам, инновационный медицинский центр был создан в целях обеспечения внедрения изобретений на практике. Помимо прочего, Собянин проверил ход реставрации главного корпуса ГКБ имени Давыдовского, которую планируется завершить в 2023 году. В рамках реставрационных работ в здании, признанном памятником архитектуры, был установлен витраж – подарок художника Максима Кантора.

Программа поддержки научных разработок и инноваций в сфере медицины была утверждена в начале 2022 года. Проект предусматривает выделение на эти цели 1 миллиарда рублей в год. В прошлом году гранты по итогам конкурса получили 34 медучреждения Москвы.

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