Собянин рассказал о поддержке городом промпредприятий и инвесторов в нежилые объекты

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сумма одобренных льготных кредитов столичным предприятиям превысила 214 миллиардов рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, благодаря масштабной антикризисной программе в столице финансовую поддержку получили 78 организаций в разных сферах, в которых работают более 90 тысяч сотрудников.

Собянин также отметил, что с 9 до 3% была снижена ставка по льготным инвестиционным кредитам. Кроме того, максимальный размер был увеличен с 1 до 3 миллиардов рублей.

"Полученные средства в рамках льготного инвесткредита можно направить на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, закупку нового оборудования, финансирование затрат по созданию промышленной инфраструктуры", – отметил Собянин.

Мэр добавил, что Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства занимается реализацией льготной программы.

Собянин подчеркнул, что городские промышленные организации могут воспользоваться более 20 системными мерами поддержки, которые имеют субсидии на возмещение части затрат по лизингу порядка 100 миллионов рублей в год.

Также до 200 миллионов рублей в год идет на выплату процентов по кредитам на покупку оборудования. И до 100 миллионов рублей в год идет на техприсоединение к инженерным коммуникациям.



Ранее Собянин заявил, что предприятие по производству труб и фитингов из полимеров появится в ТиНАО. Комплекс площадью 9 тысяч квадратных метров построят на Промышленной улице. Инвестор планирует вложить в проект свыше 835 миллионов рублей. На предприятии создадут 20 новых рабочих мест.



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