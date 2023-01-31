Экономический эффект участников "Производительности труда" превысил 900 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За первый год реализации национального проекта "Производительность труда" 18 столичных компаний, завершивших пилотный этап, достигли общего экономического эффекта в размере более 900 миллионов рублей, сообщила глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

По ее словам, сейчас этот нацпроект – один из наиболее эффективных инструментов стимулирования по соотношению затрат и достигнутого экономического результата. В среднем производственные мощности 18 компаний выросли на 35%, а время протекания процессов и неиспользуемые запасы сократились на 35 и 39% соответственно.

Багреева сообщила, что каждый участник "Производительности труда" получил индивидуальные экономические результаты благодаря внедрению методики бережливого производства: одни компании сэкономили на материальных ресурсах и затратах, а другие увеличили продажи или высвободили замороженные деньги для дальнейшего развития.

К примеру, предприятие "Окна столицы" увеличило выпуск продукции на одного работника в смену на 93%. Многопрофильный завод "Арисмо инжиниринг" увеличил объем производства на 58%, а выручка компании выросла с 3 до 22 миллионов рублей.

Глава ведомства добавила, что для московских компаний-участников этот 6-месячный этап предусматривает не только внедрение инструментов бережливого производства в основную деятельность компании, но и обучение персонала.

В частности, в прошлом году обучение прошли более тысячи сотрудников. Кроме того, были подготовлены и сертифицированы 74 наставника. Багреева заметила, что город привлекает к работе с предприятиями наиболее компетентных экспертов.

Национальный проект "Производительность труда" реализуется в Москве с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем может принять участие 491 компания.

Ранее сообщалось, что столичный производитель кабельно-проводниковой продукции "Завод Москабель" нарастил выработку продукции за счет участия в нацпроекте "Производительность труда". Прирост производительности предприятия составил 20%.



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