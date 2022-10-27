Кабельный завод Москвы нарастил выработку благодаря нацпроекту "Производительность труда"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Производитель кабельно-проводниковой продукции, общество с ограниченной ответственностью "Завод Москабель", нарастил выработку за счет участия в национальном проекте "Производительность труда". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева сообщила, что прирост производительности предприятия составил 20 процентов. Оптимизация помогла сократить время переналадки и увеличить скорость заправки оборудования.

"Увеличение эффективности работы оборудования, в свою очередь, повлияло на снижение времени протекания процессов на 18 часов и сокращение количества незавершенного производства на 26 процентов", – подчеркнула эксперт.

По словам Багреевой, завод дополнительно может произвести более 30 километров кабеля в месяц. При этом численность производственного персонала сохраняется.

В Москве реализуют национальный проект "Производительность труда" с 2021 года. Требованиям для участия в нем соответствуют примерно 4 тысячи столичных организаций.

Ранее Мария Багреева рассказала, что с января по сентябрь 2022 года 75 предприятий Москвы присоединились к участию в национальном проекте "Производительность труда". Им удалось как увеличить выработку, так и сократить время реализации процессов и объем незавершенного производства.

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