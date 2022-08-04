Разработчик и производитель средств связи из Москвы увеличит выработку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичный разработчик и производитель оборудования специальной связи планирует в течение трех месяцев увеличить выработку не менее чем на 10% в рамках проекта "Производительность труда".
Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, речь идет о производстве телекоммуникационных систем DX-500, предназначенных для сетей связи на промышленных предприятиях, в государственных органах и силовых ведомствах.
"В течение ближайших трех месяцев эксперты регионального центра компетенций проведут диагностику и выявят потери в производственном процессе, что позволит сократить время выпуска оборудования не менее чем на 10 процентов", – заявил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
Наравне с этим минимум на 10% уменьшатся показатели незавершенного производства. Работники завода дополнительно освоят инструменты бережливого производства.
За три года участия в национальном проекте предприятие планирует увеличить производительность труда не менее чем на 15%. За счет этого планируется компенсировать уход зарубежных производителей с российского рынка.
Национальный проект "Производительность труда" реализуется в Москве с 2021 года. В июле стало известно, что в первом полугодии 2022 года к программе присоединились 43 столичных предприятия.
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