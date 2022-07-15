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Экономика

07:57

Поддержку в рамках нацпроекта "Производительность труда" получат 43 столичных предприятия

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисова

В первом полугодии этого года 43 столичных предприятия присоединились к национальному проекту "Производительность труда". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что на основании соглашений, подписанных с городом, 32 из них получат адресную поддержку, направленную на повышение эффективности работы, а 11 – системную.

По словам руководителя департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, адресную поддержку уже получают столичные производители электрозаправочных станций, санитайзеров, пластиковых окон, силовых проводов, упаковки и другие. Он добавил, что растет интерес к нацпроекту и со стороны торговли: в ближайшее время к его реализации приступят сеть магазинов рыбы и морепродуктов и строительный торговый дом

Ранее сообщалось, что на крупнейшем российском предприятии по производству бесконтактных санитайзеров в Москве стартовал национальный проект "Производительность труда". Пуртов заявил, что внедрение нацпроекта позволит увеличить выработку предприятия на более чем 30% при прежнем количестве работников и рабочих часов.

Национальный проект "Производительность труда" реализуется в столице России с 2021 года. В 2022 году к нему могут присоединиться 109 компаний. Заявки на участие принимаются на сайте производительность.рф с обязательным указанием региона участия.

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