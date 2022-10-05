07:33Город
Два предприятия Москвы присоединились к проекту "Производительность труда"
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Две московские компании сферы торговли присоединились к национальному проекту "Производительность труда". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента экономической политики и развития города Москвы.
Речь идет о продавцах стройматериалов "Галерея" и рыбной продукции "Икорный".
Первая компания планирует повысить эффективность реализации продукта за шесть месяцев. В частности, организация намерена снизить незавершенное производство, повысить выработку на 30%, уменьшить время от закупки до продажи до 25,8 часа. Для этого компания внедрит систему 5С, которая позволит существенно сократить время комплектации и сборки заказа.
Компания "Икорный" же собирается нарастить объемы поставки, расширить торговую сеть и развить франшизу за полгода. В настоящее время предприятие реализует свыше 800 тонн морепродуктов и икры в 80 фирменных магазинах.
Участие предприятий в нацпроекте поможет им увеличить производительность труда не менее чем на 5% в год путем повышения эффективности производства.
Ранее сообщалось, что в первом полугодии этого года 43 столичных предприятия присоединились к национальному проекту "Производительность труда". На основании соглашений, подписанных с городом, 32 из них получат адресную поддержку, направленную на повышение эффективности работы, а 11 – системную.
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