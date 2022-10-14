В Москве 75 компаний стали участниками нацпроекта "Производительность труда"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

С января по сентябрь текущего года 75 предприятий Москвы присоединились к участию в национальном проекте "Производительность труда", заявила глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В рамках реализации нацпроекта 61 предприятие выбрало адресную поддержку, в ходе которой для компаний разрабатываются индивидуальные решения по повышению эффективности производственных процессов. В результате компании смогли более чем на 20% увеличить выработку, сократить на 22% время реализации процессов и на 55% – незавершенное производство", – сказала она.

Багреева уточнила, что остальные 14 компаний применяют системные меры поддержки, включающие широкий набор инструментов – от обучения до льготного финансирования. При этом важнейшими источниками роста производительности труда для участников нацпроекта являются сокращение сроков реализации процессов, ожиданий и простоев, перепланировка производства и практическое внедрение единых стандартов работы, формирование системы адресного хранения и рабочего пространства по система 5S.

"Национальный проект "Производительность труда" реализуется в Москве с 2021 года. Его участниками за три года может стать 561 предприятие. Требованиям для участия в проекте соответствуют около 4 тысячи московских организаций", – добавили в мэрии.

Ранее сообщалось, что с начала года более 11,5 тысячи горожан зарегистрировались в Москве в качестве самозанятых и открыли свое дело при поддержке центра "Моя работа". Это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2020 года. Такой рост стал возможен благодаря комплексному подходу к продвижению альтернативных форм занятости.

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