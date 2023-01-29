Собянин: в ТиНАО за год построят порядка 50 деловых и коммерческих объектов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В ТиНАО создадут до 13 тысяч новых рабочих мест и порядка 50 новых деловых и коммерческих объектов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Мы заботимся о комфорте жителей, создавая максимально благоприятную среду для их работы и отдыха. С этой целью в ТиНАО наращиваем темпы строительства не только жилой застройки, но и создаем рабочие места в нескольких сферах", – написал столичный мэр.

По словам Собянина, местным жителям больше не нужно ежедневно ездить в центр Москвы, тратя на это много часов.

Мэр города напомнил, что с 2012 года число рабочих мест в ТиНАО возросло более чем в три раза, дойдя до показателя в 300 тысяч. В прошлом году на территории административных округов создали порядка 13 тысяч рабочих мест.

Ранее Собянин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко открыли новый завод по производству лекарств компании "Велфарм-М". Предприятие расположено на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" в Зеленограде. Спикер СФ подчеркнула, что завод поможет создать новые рабочие места.

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