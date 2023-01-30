Собянин: инвестор построит в ТиНАО предприятие по производству труб из полимеров

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Предприятие по производству труб и фитингов из полимеров появится в ТиНАО. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

По его словам, компания "Синикон" получит участок в 1,72 гектара без торгов и сможет увеличить объемы выпуска продукции в 1,3 раза – до 7 тысяч тонн изделий в год.

Комплекс площадью 9 тысяч квадратных метров построят на Промышленной улице. Инвестор планирует вложить в проект свыше 835 миллионов рублей. На предприятии создадут 20 новых рабочих мест.

Собянин рассказал, что власти окажут антикризисную поддержку компании. По его словам, с 2022 года город предоставляет организациям, которые реализуют масштабные инвестпроекты в промышленности, землю по ставке один рубль в год.

"В результате в Москве появляются новые производства в разных отраслях промышленности. Город подписал такие договоры уже с 13 инвесторами", – уточнил мэр столицы.

Ранее Собянин рассказал, что в 2022 году число субъектов малого и среднего предпринимательства в Москве увеличилось на 7%, превысив 830 тысяч. По его словам, сейчас на предприятиях МСП заняты 3,2 миллиона москвичей, что составляет почти 40% работающего населения столицы. Мэр также уточнил, что в прошлом году в столице действовало свыше 10 программ финансовой поддержки МСП.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!