Число бизнесменов на портале поставщиков превысило 290 тысяч в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Количество предпринимателей, имеющих учетную запись на портале поставщиков, выросло более чем на 43 тысячи и достигло 291,1 тысячи в прошлом году. Об этом информирует пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

"Общее число зарегистрированных пользователей на портале поставщиков сейчас превышает 345 тысяч: это 54,1 тысячи государственных и муниципальных заказчиков из 39 регионов страны и 291,1 тысячи обеспечивающих их потребности производителей, предпринимателей и самозанятых граждан со всей России", – заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В прошлом году на платформе каждый месяц регистрировались порядка 3,6 тысячи поставщиков. В сентябре этот показатель почти достиг 4 тысяч.

По словам главы департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, порядка 90% поставщиков на платформе являются представителями малого и среднего предпринимательства. Он заявил, что преимущественно на портале регистрируются бизнесмены из Москвы и области.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина поделилась, что предприниматели воспользовались услугами для бизнеса на mos.ru более 2,2 миллиона раз за прошлый год. Она заявила, что востребованность дистанционного формата для решения деловых задач продолжает расти.

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