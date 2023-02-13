Новый цифровой сервис для начинающих предпринимателей заработал в Москве

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Новый сервис "Бизнес-треки" запустили на столичном портале mbm.mos.ru для начинающих предпринимателей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Вице-мэр рассказала, что благодаря новой услуге предприниматели смогут оценить перспективы своего дела, определить ключевые элементы бизнес-плана и собрать команду.

"Всего было отобрано 20 самых популярных направлений для открытия своего дела. В их числе гастрономия, торговля и услуги, информационные технологии и креативные индустрии", – уточнила Сергунина.

Помимо теоретических советов, предусмотрены также практические рекомендации. В процессе изучения конкретных треков можно остановиться и вернуться к ним позже, а также повторно рассмотреть предыдущие шаги.

В разработке сервиса "Бизнес-треки" приняли участие руководители и владельцы столичных магазинов, аптек, пекарен, кофеен и студий дополнительного образования. Каждый из них рассказал о своем опыте.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Москве в 2022 году на 7% увеличилось число малых и средних предприятий. Увеличение числа МСП, по словам мэра, обусловлено поддержкой стартапов в подобных областях.

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