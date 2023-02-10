Минпромторг предложил установить для ретейлеров нормативы по доле товаров РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минпромторг предложил обязать ретейлеров иметь на полках определенную долю отечественных товаров. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов на конференции X5 Group "Малому бизнесу – большую полку".

По его словам, критериями отбора должны стать производство товара в РФ, принадлежность производственных мощностей и товарных знаков гражданам России.

Евтухов, чьи слова приводит ТАСС, выразил мнение, что это решение позволит избежать поддержки псевдороссийских товаров, прибыль от которых уходит за рубеж.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали дефицит оболочки для производства колбас и сосисок в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза. Специальную пленку для мясных товаров российские заводы приобретали у европейских производителей, но сейчас срок доставки растянулся на 10 месяцев.

Теперь российские заводы стали запасаться подобными товарами почти на год вперед. Однако из-за этого затраты на производителей возросли на 25–70%.



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