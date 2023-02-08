Российские алкогольные компании начали искать замену виски и джину

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Российские производители крепкого спиртного ищут новые ниши, чтобы заменить виски и джин. Об этом сообщает "Коммерсант".

После начала специальной военной операции на Украине количество поставляемого на российский рынок иностранного алкоголя начало уменьшаться. В связи с этим отечественные производители начали привозить сырье из альтернативных источников и расширять ассортимент продукции. Согласно оценкам компании NielsenIQ, за девять месяцев 2022 года на российский рынок пришло 36 новых местных брендов виски, 20 местных марок джина и 13 брендов ликеров. По словам участников рынка, конкуренция в некоторых сегментах уже высока.

Так, "Тульский винокуренный завод 1911" запускает производство рома из выдержанных дистиллятов, поставляемых из Доминиканской Республики. Новая линейка напитков включает белый, золотой, темный и кокосовый ром с выдержкой от года до четырех лет.

"В этом году планируется выпустить около 1 миллиона литров рома, ориентировочная розничная цена – 650–850 рублей за бутылку 0,5 литра", – отметили в компании.

"Алкогольная сибирская группа" планирует выпустить свой ром из импортных карибских спиртов.

В группе компаний "Руст" отметили, что ведутся переговоры с несколькими поставщиками рома из стран Карибского бассейна, а также идет работа над созданием собственного премиального бренда, который представят в 2023 году.

А отечественная компания Ladoga уже начала производство своего рома Armator и планирует расширять линейку продукции.

Ранее федеральная служба по регулированию алкогольного рынка сообщила, что спрос на водку в России вырос на 6% за 2022 год. А продажи слабого алкоголя выросли почти в 1,5 раза.

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