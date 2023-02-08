Российские производители колбас заявили о дефиците оболочки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В РФ зафиксировали дефицит оболочки для производства колбас и сосисок в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза. Об этом сообщает газета "Известия".

Специальную пленку для мясных товаров российские заводы приобретали у европейских производителей. Сейчас срок доставки растянулся на 10 месяцев, потому что сырье привозят из Китая строго по предоплате или же с помощью параллельного импорта. Теперь российские заводы стали запасаться подобными товарами почти на год вперед. Однако из-за этого затраты на производителей возросли на 25–70%.

Отрасль столкнулась с проблемами, поэтому Национальный союз мясопереработчиков (НСП) попросил у властей продлить на текущий год действие краткосрочных льготных кредитов.

Между тем в Минпромторге решили проработать этот вопрос вместе с Минсельхозом. Однако в ведомствах подчеркнули, что на данный момент мясоперерабатывающие заводы имеют достаточно компонентов для эффективной деятельности.

В Россию раньше поставляли оболочку с семи крупных заводов, которые теперь ввели санкции против страны. Из известных – бельгийский производитель ViskoTeepak и немецкий Walsroder.

В НСМ объяснили, что речь идет о фиброузной оболочке, которая является лучшей на рынке. Пленка имеет такие качества, как высокая влаго- и дымопроницаемость, прочность и хорошая растяжимость. Порядка 90% сырокопченых колбас упакованы именно в эту оболочку. Известно, что отечественные заводы не выпускают такую пленку.

"В этом году льготное кредитование для мясной отрасли продлевать не стали, хотя производители нуждаются в финансовой поддержке для формирования товарного запаса дефицитного сырья", – заявил гендиректор мясокомбината "Дымов" Егор Дуда.

Ранее экономист Денис Ракша заявил, что будущий десятый пакет санкций против РФ может стать причиной снижения валютных поступлений и даже дефицита бюджета России. Падение нефтяных доходов РФ составит порядка четырех триллионов рублей, государство недополучит иностранную валюту.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!