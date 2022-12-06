Владелец компании "Бочкари" задумался о покупке завода PepsiCo

Фото: TACC/Эрик Романенко

Пивоваренная компания "Бочкари" задумалась над покупкой закрытого завода PepsiCo, который находится в Раменском. Владелец бизнеса Вадим Смагин решил расширить производство безалкогольных напитков. Об этом сообщает "Коммерсант".

Выяснилось, что компания "Клин Аква", которая принадлежит Смагину, подала ходатайство в ФАС о предварительном согласии на получение основных средств акционерного общества "ВБД Напитки", владельцем которого была PepsiCo.

Предприятие в Раменском остановилось еще в 2015 году. Производство "ВБД Напитки" переехало в Липецк на завод "Лебедянский". PepsiCo подтверждала свои намерения продать завод в Подмосковье.

В свою очередь, компания "Бочкари" отличилась высокими показателями производства в 2022 году, которое сконцентрировано на выпуске пива, лимонадов, энергетических напитков и кваса. Кроме того, алтайский завод "Бочкари" выпустил напитки со вкусом колы, апельсина и лимона после ухода PepsiCo с российского рынка.

Производственная площадка в Раменском в настоящее время простаивает. Бочкаревский завод заинтересован в развитии на рынке безалкогольных напитков. Однако расположение завода в Алтайском крае не дает возможности широко представить продукт в московском регионе. Именно поэтому компания стремится занять площадку в Подмосковье.

Один из основателей Famous Amazing Brands Антон Стельмаков отметил, что основная доля потребления безалкогольных напитков в России приходится на центр страны с высоким платежеспособным спросом. По его словам, после прекращения производства в России газировок известных зарубежных брендов эта ниша до сих пор не занята.

Глава "Союзнапитков" Максим Новиков уверен, что компания "Бочкари" обратила внимание на площадку в столичном регионе, чтобы увеличить продажи в центре страны. Однако, по его словам, в Москве и области наблюдается высокая конкуренция в этом сегменте.

В сентябре стало известно, что PepsiCo остановила производство напитков в России.

Еще в марте компания приостановила в РФ продажу Pepsi-Cola, 7Up, Mirinda и других прохладительных напитков глобальных брендов. По словам гендиректора PepsiCo Рамона Лагуарта, компания временно не будет проводить капиталовложения и рекламную деятельность в РФ.

В июле американская корпорация запустила в России продажи прохладительных напитков под брендами Evervess и Frustyle. Они должны были заменить ушедшие с российского рынка Pepsi, Mirinda и 7Up.

PepsiCo прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России – СМИ

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