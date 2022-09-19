Heineken планирует выпустить газировку со вкусом колы – СМИ

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Российская структура Heineken зарегистрировала декларации о соответствии для линейки безалкогольных газированных напитков под названиями "Роял Кола Ориджинал", "Роял Кола Зеро", "Тони Лемони Оранж" и "Тони Лемони Лимон". Об этом сообщает "Коммерсант".
Согласно описанию, напитки могут разливаться в стеклянные и пластиковые бутылки, алюминиевые банки.
Собеседники издания считают, что такое решение является реакцией на изменения на рынке. При этом они признали, что расширение ассортимента может повысить ценность бизнеса.
Один из основателей Famous Amazing Brands Антон Стельмаков пояснил, что некоторые компании обычно закупают концентраты у европейских производителей, а возможности дистрибуции позволят компании поставить новинки на полки за месяц.
Он добавил, что место для новых брендов газированных напитков пока есть, а состав будущих лидеров пока не определен, так как марку "Добрый" нельзя сравнить по силе с Coca-Cola.
В конце марта сообщалось, что пивоваренный концерн Heineken планирует передать бизнес новому российскому владельцу. В Heineken N.V. отметили, что после обзора деятельности компании стало ясно, что работа в России не является жизнеспособной или устойчивой в текущих условиях.
Поэтому концерн решил покинуть российский рынок.
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