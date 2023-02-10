Собянин: малых и средних предприятий в Москве в 2022 году стало больше на семь процентов

Фото: телеграм-канал ''Мэр Москвы Сергей Собянин''

Число предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) в Москве увеличилось на 7% в 2022 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Малых и средних предприятий за прошлый год у нас стало больше на 7%. И сегодня видим в Москве положительную динамику в приоритетных сферах", – сообщил мэр.

Собянин пояснил, что заметный рост наблюдается в сферах производства (на 4,2%), научных разработок и исследований (2,8%), а также связи и информационных технологий (3,4%).

Увеличение числа МСП, по словам мэра, обусловлено поддержкой стартапов в подобных областях. Правительство Москвы предоставляет бизнесу возможность консультироваться по необходимым вопросам, оказывает помощь в льготном кредитовании в первый год работы, а также способствует переводу проектов к развитию и масштабированию.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов ранее сообщил, что для реализации собственной деятельности МСП в 2022 году выкупили у города более 350 помещений. Общая площадь объектов составила 69,1 тысячи квадратных метров.

Реализация помещений проходит на специальных торгах. При этом предприниматели могут выкупить объект, когда с момента заключения на аренду помещения пройдет 2 года.



Собянин заявил, что в 2022 году число МСП в Москве превысило 830 тысяч

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