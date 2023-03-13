Собянин: за четыре года более 180 тыс москвичей прошли обучение в проекте "Бизнес уикенд"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что за четыре года более 180 тысяч москвичей прошли обучение в проекте "Бизнес уикенд".

"Обучение здесь помогло многим москвичам открыть свое дело, увеличить прибыль уже существующих компаний", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что обучение проходит в три этапа. Первый этап – это тренинги. Участники обучения за два часа в формате игры проходят все стадии развития стартапа от поиска рыночной ниши до подготовки бизнес-проекта.

Следующий этап обучения – "бизнес-уикенд-марафон", где участники глубоко и детально прорабатывают свои идеи.

Последний шаг – это акселератор для тех, кто планирует масштабировать бизнес.

"Например, Татьяна Боярова создала мастерскую съедобных букетов, которая за год заработала больше миллиона рублей. А Никита Смирнов привлек в свою фирму по видеопродакшену крупных клиентов", – рассказал Собянин.

Мэр добавил, что за время существования проекта на разные мероприятия "Бизнес уикенда" зарегистрировались более 228 тысяч москвичей в возрасте от 16 до 35 лет.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва оказывает женщинам помощь в поиске дела мечты и открытии бизнеса.

Помощь женщинам для реализации в разных сферах оказывают несколько столичных организаций – "Моя работа", центр занятости "Моя карьера", проект "Малый бизнес Москвы" и другие проекты.

Собянин рассказал, как москвички могут реализовать себя при поддержке города

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!