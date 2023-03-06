Около 5 тыс предпринимателей воспользовались столичной программой наставничества

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 5 тысяч предпринимателей воспользовались столичной программой наставничества в 2022 году. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Программы наставничества помогают предпринимателям оптимизировать бизнес-процессы и улучшить свои показатели. Город заинтересован в их развитии", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра уточнила, что благодаря развитию в городе появляются новые рабочие места, увеличиваются поступления в бюджет и на рынке товаров и услуг.

Представители малого и среднего бизнеса (МСП) могут принять участие в семи программах наставничества, среди которых "Прокачай свой бизнес вместе с наставником", "Стартап-школа МБМ", "Онлайн-акселератор", "Маркетплейсы: от старта до прибыли". Каждая из программ имеет свой формат и продолжительность обучения.

Одной из крупнейших программ является "Прокачай свой бизнес вместе с наставником". Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин пояснил, что в 2021 году выпускниками программы стали более тысячи предпринимателей.

В 2022 году программа стала еще удобнее. Дизайнер Маргарита Чалая поделилась, что в рамках обучения разработала собственный бренд одежды и весной планирует запустить собственную коллекцию.

"Я пришла развивать онлайн-продажи уже существующего бренда одежды, который продавался только на одном из маркетплейсов. На занятиях мы осваивали современные маркетинговые технологии. В результате стратегической работы стало понятно, для какой аудитории нужно разработать новый бренд", – рассказала она.

Предприниматель Андрей Демчинский сообщил, что в рамках обучения смог перенять ценный опыт в области сотрудничества с партнерами и позиционирования проекта. Его компания работает над VR-симулятором с искусственным интеллектом, который будет обучать врачей диагностике и хирургии без участия специалиста, используя доступные нейрофизиологические данные.

Ознакомиться с подробной информацией о программах можно на портале "Малый бизнес Москвы" в разделе "Обучение".

Ранее для начинающих столичных предпринимателей запустили новый сервис "Бизнес-треки".

Благодаря новой услуге предприниматели смогут оценить перспективы своего дела, определить ключевые элементы бизнес-плана и собрать команду. В процессе изучения конкретных треков можно остановиться и вернуться к ним позже, а также повторно рассмотреть предыдущие шаги.



Новый цифровой сервис для начинающих предпринимателей заработал в Москве

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